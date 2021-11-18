Горсуд Петербурга разрешил одному из лидеров фанатского движения «Зенита» посещать матчи

Горсуд в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на решение районного суда отменил запрет на посещение матчей одному из лидеров фанатского движения «Зенита» — Руслану Дрюме, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов.

Суд решил, что драка на арене — это не часть 3 статьи 20.31 — «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», а 1-я часть той же статьи — просто нарушение правил. Таким образом, наказание болельщику было смягчено.

По решению Горсуда теперь Дрюма заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что суд отправил Дрюму под арест на восемь суток, а также лишил его возможности посещать спортивные мероприятия.

Напомним, что драка, после которой болельщика доставили в отдел полиции, произошла на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Кипром, прошедшем на стадионе «Газпром Арене» 11 ноября. Представители фанатского сектора оказались недовольны группой болельщиков, которые сидели рядом с ними, поскольку те не оказывали активной поддержки национальной команде. Один из них решил разобраться с ними: началась потасовка, к которой присоединились другие фанаты. Позже в конфликт вмешались стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона. После задержания двух заводящих вираж покинул стадион в качестве протеста.