Голландский журналист объяснил отсутствие Промеса в расширенном списке сборной Нидерландов

Журналист газеты AD Йост Босман прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Квинси Промеса в расширенном списке сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

«Его отсутствие напрямую связано с уголовным делом: без этого дела Промес, вероятно, до сих пор играл бы в «Аяксе» и участвовал в отборе со сборной Голландии. Конфликт между Россией и Украиной здесь не имеет никакого значения. С уголовным делом Промесу не нашлось бы места в отборе. Тренер национальной сборной Луи ван Гал выразился так: «Из-за судебного процесса я больше не рассчитываю на Промеса». Возможно ли возвращение игрока в Нидерланды? Это будет возможно только в случае, если будет установлена его абсолютная невиновность», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

На данный момент Промес является лучшим бомбардиром турнира и лидером по системе гол+пас. На счету форварда 14 матчей в сезоне-2022/23 РПЛ, 12 голов и 6 голевых передач.