Промес не включен в расширенную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022, Гус Тил в списке

Сборная Нидерландов по футболу опубликовала расширенный состав на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Главный тренер национальной команды Луи ван Гал выбрал 39 футболистов. В список не включен нападающий «Спартака» Квинси Промес, но в состав попал экс-полузащитник красно-белых Гус Тил, который с этого сезона выступает за ПСВ.

В активе Промеса 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей. В последний раз он получал вызов в национальную команду летом прошлого года на Евро-2020.

В этом сезоне РПЛ Промес является лучшим бомбардиром турнира и лидером по системе гол+пас.

Вратари: Яспер Силлессен («НЕК Неймеген»), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ремко Пасвер («Аякс»), Марк Флеккен («Фрайбург»), Андрис Нопперт («Херенвен»);

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Митчел Баккер, Джереми Фримпонг (оба — «Байер»), Девин Ренс, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд (все — «Аякс»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Паскаль Стрёйк («Лидс»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»);

Полузащитники: Стивен Бергёйс, Стивен Бергвейн, Кеннет Тейлор, Дави Классен (все — «Аякс»), Райан Гравенберх («Бавария»), Френки де Йонг («Барселона»), Мартен де Рон, Тён Копмейнерс (оба — «Аталанта»), Хави Симонс, Гус Тиль (оба — ПСВ), Йорди Класи («АЗ»);

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг, Коди Гакпо (оба — ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Ноа Ланг («Брюгге»), Арно Данжума («Вильярреал»).

На групповом этапе ЧМ-2022 Нидерланды сыграют со сборными Катара, Эквадора и Сенегала.