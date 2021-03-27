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Голландия победила Латвию, Турция разгромила Норвегию

21:51
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В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 в группе G прошли два матча. Голландия на свое поле победила Латвию со счетом 2:0. А Турция в гостях разгромила Норвегию со счетом 3:0.

Турция возглавляет группу, набрав 6 очков после двух матчей. Такой же результат у Черногории. У Голландии и Норвегии по 3 очка. Латвия и Гибралтар пока не набрали баллов.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа G

Голландия — Латвия — 2:0 (1:0)

Голы: Бергхейс, 32 (1:0). Л.де Йонг, 69 (2:0).

Голландия: Крул, Блинд, де Лигт, Вейндал, Дюмфрис, Вайналдум (ван де Бек, 79), Классен (Гравенберх, 79), Ф.де Йонг, Л.де Йонг (Бабел, 79), Бергхейс (Стенгс, 85), Депай (Бергвайн, 90).

Латвия: Озолс, Черномордис, Тоберс, Тарасов, Зюзин (Карклиньш, 46), Камеш (Савалниекс, 79), Я.Икауниекс (Кроллис, 87), Юрковскис, Цыганик (Соловьев, 85), Ульдрикис (Гутковский, 46), Федоров.

Предупреждения: Я.Икауниекс, 34. Л.де Йонг, 52. Карклиньш, 52. Блинд, 87.

Судья: Фраппар (Франция).

27 марта. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Норвегия — Турция — 0:3 (0:2)

Голы: Озан, 4 (0:1). Чаглар Сеюнджю, 28 (0:2). Озан, 59 (0:3).

Норвегия: Ярстейн (Хансен, 46), Айер, Мелинг, Грегерсен, Рюерсон (Свенссон, 67), Эль-Юнусси (Торстведт, 67), Эдегор, Мидтсье (Кинг, 67), Берг, Серлот, Холанн (Торсби, 83).

Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр, Умут Мераш, Озан (Озан Кабак, 86), Хакан Чалханоглу (Джанер Эркин, 69), Окай Йокушлу, Юсуф Языджи (Тайлан Антальялы, 69), Бурак Йылмаз (Акбунар, 86), Кенан Караман (Энес Унал, 73).

Предупреждения: Грегерсен, 48. Серлот, 67. Мерт Мюлдюр, 75.

Удаление: Торстведт, 80.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

27 марта. Малага. Стадион «Ла-Росаледа».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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