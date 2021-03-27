Голландия победила Латвию, Турция разгромила Норвегию
В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 в группе G прошли два матча. Голландия на свое поле победила Латвию со счетом 2:0. А Турция в гостях разгромила Норвегию со счетом 3:0.
Турция возглавляет группу, набрав 6 очков после двух матчей. Такой же результат у Черногории. У Голландии и Норвегии по 3 очка. Латвия и Гибралтар пока не набрали баллов.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа G
Голландия — Латвия — 2:0 (1:0)
Голы: Бергхейс, 32 (1:0). Л.де Йонг, 69 (2:0).
Голландия: Крул, Блинд, де Лигт, Вейндал, Дюмфрис, Вайналдум (ван де Бек, 79), Классен (Гравенберх, 79), Ф.де Йонг, Л.де Йонг (Бабел, 79), Бергхейс (Стенгс, 85), Депай (Бергвайн, 90).
Латвия: Озолс, Черномордис, Тоберс, Тарасов, Зюзин (Карклиньш, 46), Камеш (Савалниекс, 79), Я.Икауниекс (Кроллис, 87), Юрковскис, Цыганик (Соловьев, 85), Ульдрикис (Гутковский, 46), Федоров.
Предупреждения: Я.Икауниекс, 34. Л.де Йонг, 52. Карклиньш, 52. Блинд, 87.
Судья: Фраппар (Франция).
27 марта. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
Норвегия — Турция — 0:3 (0:2)
Голы: Озан, 4 (0:1). Чаглар Сеюнджю, 28 (0:2). Озан, 59 (0:3).
Норвегия: Ярстейн (Хансен, 46), Айер, Мелинг, Грегерсен, Рюерсон (Свенссон, 67), Эль-Юнусси (Торстведт, 67), Эдегор, Мидтсье (Кинг, 67), Берг, Серлот, Холанн (Торсби, 83).
Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр, Умут Мераш, Озан (Озан Кабак, 86), Хакан Чалханоглу (Джанер Эркин, 69), Окай Йокушлу, Юсуф Языджи (Тайлан Антальялы, 69), Бурак Йылмаз (Акбунар, 86), Кенан Караман (Энес Унал, 73).
Предупреждения: Грегерсен, 48. Серлот, 67. Мерт Мюлдюр, 75.
Удаление: Торстведт, 80.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
27 марта. Малага. Стадион «Ла-Росаледа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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