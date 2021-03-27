Хорватия одержала победу в матче с Кипром
Сборная Хорватии победила команду Кипра (1:0) в матче второго тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
Единственный мяч на 40-й минуте забил Марио Пашалич. Футболист ЦСКА Никола Влашич вышел на замену на 66-й минуте.
Хорватия набрала три очка и занимает третье место в группе Н. Лидирует с шестью очками сборная России. В следующем туре 30 марта Хорватия сыграет с Мальтой, а Кипр — со Словенией.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Европа
Группа Н
2-й тур
Хорватия — Кипр — 1:0 (1:0)
Гол: Пашалич, 40.
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Врсалько (Юранович, 46), Чалета-Цар, Баришич, Модрич, Брозович, Пашалич (Влашич, 66), Брекало (Оршич, 66), Перишич (Ковачич, 76), Будимир (Крамарич, 57).
Кипр: Деметриу (Михаил, 39), Иоанну, Лаифис (Андреу, 82), Кусулос, Псалтис, К.Сотириу, Артиматас (Кастанос, 67), Кириаку, Илиа (П.Сотириу, 46), Питтас, Тзионис (Папулис, 67).
Предупреждения: Чалета-Цар, 48. Перишич, 69. Ковачич, 90+3.
Судья: Тохвер (Эстония).
27 марта. Риека. Стадион «Руевица»
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