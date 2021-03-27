Фраппар стала первой женщиной-судьей в матче мужского чемпионата мира по футболу
Француженка Стефани Фраппар судит матч отборочного турнира ЧМ-2022 между Нидерландами и Латвией. Фраппар стала первой женщиной-арбитром в официальном матче мужского чемпионата мира по футболу.
2 декабря 2020 года Фраппар стала также первой женщиной, судившей матч мужской Лиги чемпионов («Ювентус» — «Динамо» Киев — 3:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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