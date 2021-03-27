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Фраппар стала первой женщиной-судьей в матче мужского чемпионата мира по футболу

21:28

Француженка Стефани Фраппар судит матч отборочного турнира ЧМ-2022 между Нидерландами и Латвией. Фраппар стала первой женщиной-арбитром в официальном матче мужского чемпионата мира по футболу.

2 декабря 2020 года Фраппар стала также первой женщиной, судившей матч мужской Лиги чемпионов («Ювентус» — «Динамо» Киев — 3:0).

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