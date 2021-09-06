Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Гол Пинеды принес сборной Мексики победу над Коста-Рикой

04:09
Теги:

Сборная Мексики в матче отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Коста-Рику со счетом 1:0.

Единственный гол в добавленное к первому тайму времени забил Орбелин Пинеда, который появился на поле на 41-й минуте.

После этого матча Мексика с 6 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, Коста-Рика с одним очком — на седьмой строчке.

В другом матче игрового дня Панама обыграла Ямайку (3:0), Сальвадор сыграл вничью с Гондурасом (0:0).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Польский фанат-хулиган наглухо нокаутировал легенду кикбоксинга
Два мальчика умерли, просидев 9 часов в запертой машине на солнцепеке
Как пострадал Газманов на съемках Фактора страха
Диетолог назвала снижающие сахар продукты
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд