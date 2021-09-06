Гол Пинеды принес сборной Мексики победу над Коста-Рикой
04:09
Сборная Мексики в матче отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Коста-Рику со счетом 1:0.
Единственный гол в добавленное к первому тайму времени забил Орбелин Пинеда, который появился на поле на 41-й минуте.
После этого матча Мексика с 6 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, Коста-Рика с одним очком — на седьмой строчке.
В другом матче игрового дня Панама обыграла Ямайку (3:0), Сальвадор сыграл вничью с Гондурасом (0:0).
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