Сборная Марокко смогла эвакуироваться из Гвинеи после военного переворота в стране

Сборная Марокко была успешно эвакуирована из Гвинеи после вооруженного переворота.

Команда 4 сентября прибыла в Гвинею на матч отборочного раунда ЧМ-2022 и провела одну тренировку, но на следующий день оказалась в ловушке в отеле после стрельбы снаружи. Игра, которая должна была пройти в гвинейской столице Конакри, перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране.

5 сентября военные устроили переворот в Гвинее. Мятежники заявили, что задержали президента страны Альфу Конде.