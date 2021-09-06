Сборная Марокко смогла эвакуироваться из Гвинеи после военного переворота в стране
04:44
Сборная Марокко была успешно эвакуирована из Гвинеи после вооруженного переворота.
Команда 4 сентября прибыла в Гвинею на матч отборочного раунда ЧМ-2022 и провела одну тренировку, но на следующий день оказалась в ловушке в отеле после стрельбы снаружи. Игра, которая должна была пройти в гвинейской столице Конакри, перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране.
5 сентября военные устроили переворот в Гвинее. Мятежники заявили, что задержали президента страны Альфу Конде.
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