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Игроки сборной Аргентины вылетели из Бразилии

03:35
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Twitter сборной Аргентины опубликовал фото игроков из самолета.

«Мы едем домой», — говорится в сообщении.

Матч Бразилия — Аргентина был прерван уже вначале после того, как на поле появились полицейские, и аргентинцы в полном составе ушли с поля. Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинцев — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге. Задержать их хотели за нарушение карантина.

Капитан аргентинцев Лионель Месси назвал эту ситуацию катастрофической. Он сказал, что футболистов в таком случае могли депортировать раньше, а не во время игры. При этом в агентстве санитарного надзора Бразилии рассказали о причинах таких действий и заявили, что игроки не выполнили требование соблюдать изоляцию.

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Сергей Разин все материалы автора

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