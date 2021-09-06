Игроки сборной Аргентины вылетели из Бразилии
Twitter сборной Аргентины опубликовал фото игроков из самолета.
«Мы едем домой», — говорится в сообщении.
#Selecci?nMayor ?Nos vamos a casa! #UnidosSiempre pic.twitter.com/Xs74usY60E— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) September 6, 2021
Матч Бразилия — Аргентина был прерван уже вначале после того, как на поле появились полицейские, и аргентинцы в полном составе ушли с поля. Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинцев — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге. Задержать их хотели за нарушение карантина.
Капитан аргентинцев Лионель Месси назвал эту ситуацию катастрофической. Он сказал, что футболистов в таком случае могли депортировать раньше, а не во время игры. При этом в агентстве санитарного надзора Бразилии рассказали о причинах таких действий и заявили, что игроки не выполнили требование соблюдать изоляцию.
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