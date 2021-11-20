Новым главным тренером сборной Уругвая может стать Марсело Гальярдо
Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо может возглавить сборную Уругвая, сообщает El Pais.
По информации источника, уругвайская федерация футбола рассматривает кандидатуру 45-летнего аргентинца, чей контракт с клубом действует до конца 2021 года.
Вчера, 19 ноября пост главного тренера сборной Уругвая покинул Оскар Табарес, который работал с национальной командой с 2006 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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https://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/sera-sucesor-tabarez-nombres-hay-apuntado.html?utm_medium=elpaisuytw&utm_source=Twitter&__cf_chl_jschl_tk__=YHVsTEQZT2YRz94flqZUAKMahIvgN37EhnVbNCL0uzk-1637396283-0-gaNycGzNCL0
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