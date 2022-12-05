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Сегодня, 15:22

Глеб поддержал возможный переход РФС в АФК: «Для сборной от этого будут плюсы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— В России активно обсуждается возможный переход в Азиатскую конфедерацию. Учитывая уровень сборных Японии, Кореи, Саудовской Аравии, считаете ли вы это целесообразным?

— Если другого варианта нет, почему нет? В Азии поднимается уровень. Сборные достаточно сильные, чтобы конкурировать с ними. Если не допускают здесь, надо пробовать там. Исполком РФС рассмотрит вопрос? В любом случае для сборной от этого будут плюсы. Как ты можешь развиваться, расти, прогрессировать? Это может быть хорошим решением.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация рассмотрит вариант с возможным переходом в АФК на ближайшем исполкоме.

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Александр Глеб
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
УЕФА
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