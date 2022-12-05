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Сегодня, 15:37

Булыкин считает, что Япония окажет серьезное сопротивление Хорватии

Руслан Минаев
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче Японии и Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Конечно, сборная Хорватии — фаворит в этом матче, но не стоит списывать со счетов японцев. Уверен, они смогут оказать достойное сопротивление. У сборной Японии мобильные ребята, они здорово двигаются, запредельная самоотдача. Японцы могут замучить хорватов, которые пока еще хорошей игры на этом турнире не показали. В этой игре точно стоит ждать сюрпризов», — цитирует Булыкина «РБ Спорт.

Сборная Японии заняла первое место в группе Е ЧМ-2022, набрав 6 баллов в трех встречах, и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Хорватией. Матч пройдет сегодня, 5 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-sbornaya-yaponii-mozhet-zamuchit-horvatov-v-e-toj-igre-vozmozhny-syurprizy/

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
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