Главный тренер сборной Португалии: «Привыкли к тому, что на пресс-конференциях все время спрашивают о Криштиану Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что ситуация с нападающим Криштиану Роналду не повлияет на подготовку команды к ЧМ-2022.

«Мы привыкли к тому, что на пресс-конференциях все время спрашивают о Криштиану Роналду.

Его громкое интервью не имеет никакого отношения к сборной, в нем нет ни слова о ней. Сейчас много говорят о толерантности, и я не вижу, чтобы в сборной это кого-то беспокоило.

Как это влияет на сборную? Мне все равно, что о нас говорят другие, важно лишь, что происходит внутри команды. На нас это никак не влияет, мы понимаем и уважаем его решения", — цитирует тренера A Bola.

Ранее португальский форвард в интервью журналисту Пирсу Моргану раскритиковал «Манчестер Юнайтед», руководство клуба и тренерский штаб.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии на турнире сыграет в группе Н с командами Ганы, Уругвая и Кореи.