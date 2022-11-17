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Сегодня, 17:14

Главный тренер сборной Португалии: «Привыкли к тому, что на пресс-конференциях все время спрашивают о Криштиану Роналду»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что ситуация с нападающим Криштиану Роналду не повлияет на подготовку команды к ЧМ-2022.

«Мы привыкли к тому, что на пресс-конференциях все время спрашивают о Криштиану Роналду.

Его громкое интервью не имеет никакого отношения к сборной, в нем нет ни слова о ней. Сейчас много говорят о толерантности, и я не вижу, чтобы в сборной это кого-то беспокоило.

Как это влияет на сборную? Мне все равно, что о нас говорят другие, важно лишь, что происходит внутри команды. На нас это никак не влияет, мы понимаем и уважаем его решения", — цитирует тренера A Bola.

Ранее португальский форвард в интервью журналисту Пирсу Моргану раскритиковал «Манчестер Юнайтед», руководство клуба и тренерский штаб.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии на турнире сыграет в группе Н с командами Ганы, Уругвая и Кореи.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Фернанду Сантуш
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