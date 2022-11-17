ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:37

Жиру заявил, что чемпионат мира-2022 в Катаре станет для него последним

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру поделился ощущениями от предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игрок признался, что предстоящее мировое первенство станет для него последним.

«Это точно последний раз! А значит, надо получить от турнира все возможные эмоции и наслаждение. Хочу получать удовольствие каждую минуту! И, конечно же, помочь команде защитить титул. Все понимают важность турнира», — цитирует 36-летнего нападающего pianetamilan.it.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

На групповом этапе французы встретятся со сборными Австралии, Дании и Туниса. Первый матч на турнире команда пройдет против австралийцев 22 ноября (22.00 мск).

Оливье Жиру
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
Александров помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Португалии: «Привыкли к тому, что на пресс-конференциях все время спрашивают о Криштиану Роналду»

Александр Глеб: «Перед началом чемпионата мира у всех шансы равны»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости