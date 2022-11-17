Жиру заявил, что чемпионат мира-2022 в Катаре станет для него последним

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру поделился ощущениями от предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игрок признался, что предстоящее мировое первенство станет для него последним.

«Это точно последний раз! А значит, надо получить от турнира все возможные эмоции и наслаждение. Хочу получать удовольствие каждую минуту! И, конечно же, помочь команде защитить титул. Все понимают важность турнира», — цитирует 36-летнего нападающего pianetamilan.it.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

На групповом этапе французы встретятся со сборными Австралии, Дании и Туниса. Первый матч на турнире команда пройдет против австралийцев 22 ноября (22.00 мск).