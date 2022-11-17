ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:41

Агуэро: «Сборная Аргентины не состоит из одиннадцати звезд, но в ней подобраны отличные игроки»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Месси адаптировался к этой команде. Если он будет готов на 100%, он станет движущей силой. Но даже если он выложится на 60-70% от своих возможностей, сборная Аргентины будет к этому готова. Игроки подготовлены так, что Месси необязательно работать на пике возможностей все время. Скалони изменил все. Команда не так часто владеет мячом, но становится очень опасной, получая его. Сборная не состоит из одиннадцати звезд, но в ней подобраны отличные игроки», — цитирует Sport.es Агуэро.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2022 в группе C с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Лионель Месси
Серхио Агуэро
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
5 напитков, от которых следует отказаться, чтобы начать худеть
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Лейпцига» Нкунку из-за травмы пропустит 6-8 недель. Он выбыл из заявки сборной Франции на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии: «Привыкли к тому, что на пресс-конференциях все время спрашивают о Криштиану Роналду»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости