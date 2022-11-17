Агуэро: «Сборная Аргентины не состоит из одиннадцати звезд, но в ней подобраны отличные игроки»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Месси адаптировался к этой команде. Если он будет готов на 100%, он станет движущей силой. Но даже если он выложится на 60-70% от своих возможностей, сборная Аргентины будет к этому готова. Игроки подготовлены так, что Месси необязательно работать на пике возможностей все время. Скалони изменил все. Команда не так часто владеет мячом, но становится очень опасной, получая его. Сборная не состоит из одиннадцати звезд, но в ней подобраны отличные игроки», — цитирует Sport.es Агуэро.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2022 в группе C с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.