Тренер сборной Камеруна — об отстранении голкипера Онаны: «Я отец для этих ребят, так что обязан брать на себя ответственность»

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг объяснил, почему голкипер Андре Онана не попал в заявку на матч ЧМ-2022 против Сербии (3:3).

«Это очень важный игрок для нашей команды, но я должен ставить интересы коллектива выше личных проблем.

Это один из лучших вратарей Европы. Но любой футболист должен уважать команду. Игроки должны были получить этот сигнал. Я пошел на риск. Но я отец для этих ребят, так что обязан брать на себя ответственность. И не собираюсь извиняться за свое решение.

Что будет дальше? Посмотрим. Посмотрим, как теперь он будет относиться к нашим правилам», — приводит слова тренера COPE.

Как сообщают СМИ, Онана был выведен из состава сборной Камеруна из-за разногласий с главным тренером команды.

В следующем матче сербы камерунцы 2 декабря встретятся с бразильцами.