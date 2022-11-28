Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:52

Тренер сборной Камеруна — об отстранении голкипера Онаны: «Я отец для этих ребят, так что обязан брать на себя ответственность»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг объяснил, почему голкипер Андре Онана не попал в заявку на матч ЧМ-2022 против Сербии (3:3).

«Это очень важный игрок для нашей команды, но я должен ставить интересы коллектива выше личных проблем.

Это один из лучших вратарей Европы. Но любой футболист должен уважать команду. Игроки должны были получить этот сигнал. Я пошел на риск. Но я отец для этих ребят, так что обязан брать на себя ответственность. И не собираюсь извиняться за свое решение.

Что будет дальше? Посмотрим. Посмотрим, как теперь он будет относиться к нашим правилам», — приводит слова тренера COPE.

Как сообщают СМИ, Онана был выведен из состава сборной Камеруна из-за разногласий с главным тренером команды.

В следующем матче сербы камерунцы 2 декабря встретятся с бразильцами.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Андре Онана
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
2
1
Читайте также
Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Дубль Кудуса принес Гане победу над Кореей в матче ЧМ-2022
ЧМ-2022: Гана победила Корею, Камерун и Сербия сыграли 3:3 и другие матчи дня. Онлайн-трансляция 28 ноября
ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 28 ноября
«Отец, брат, болельщик и психотерапевт. Он для нас — все». Невообразимая история тренера сборной Канады
Корея — Гана: Андре Айю сыграл рукой. Почему засчитан гол ганцев?
Депутат Терюшков: «Я аплодирую Ирану, который опротестовал действия США»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов: «Когда сербы повели 3:1, то представили себя у бассейна с бокалом шампанского»

Агент Барбоза не считает Португалию фаворитом в матче с Уругваем на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости