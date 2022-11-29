Главный тренер сборной Дании заявил, что команда испытывает давление перед матчем с Австралией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о давлении на игроков команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Австралией.

«Думаю, было бы неправильно и нечестно, если бы я не сказал, что есть давление. Но мы очень сплоченная команда, все делаем вместе. Чем больше опыта вы получаете в подобных мероприятиях, возможно, чувствуя давление, тем больше гордости вы испытываете», — приводит ESPN слова Юльманна.

Команды сыграют 30 ноября на стадионе «Эль-Джануб». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

После двух туров группового этапа ЧМ-2022 сборная Австралии с 3 очками занимает 2-е место в группе D, Дания идет третьей (1 очко).