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Сегодня, 17:20

Главный тренер сборной Дании заявил, что команда испытывает давление перед матчем с Австралией

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о давлении на игроков команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Австралией.

«Думаю, было бы неправильно и нечестно, если бы я не сказал, что есть давление. Но мы очень сплоченная команда, все делаем вместе. Чем больше опыта вы получаете в подобных мероприятиях, возможно, чувствуя давление, тем больше гордости вы испытываете», — приводит ESPN слова Юльманна.

Команды сыграют 30 ноября на стадионе «Эль-Джануб». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

После двух туров группового этапа ЧМ-2022 сборная Австралии с 3 очками занимает 2-е место в группе D, Дания идет третьей (1 очко).

Источник: https://www.espn.co.uk/football/fifa-world-cup/story/4819054/
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