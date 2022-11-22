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Сегодня, 17:06

Скалони — о трех отмененных голах Аргентины: «Офсайды были миллиметровыми»

Скалони прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в матче группы С ЧМ-2022.

Счет в игре открыл Лионель Месси ударом с пенальти. Арбитр встречи Славко Винчич в первом тайме из-за офсайдов не засчитал три гола южноамериканцев.

«Мы проиграли, но собираемся встать и бороться. Знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что они высоко играют в защите. Офсайды были миллиметровыми. У нас впереди еще две игры, и мы собираемся их выиграть», — приводит слова Скалони Twitter-аккаунт сборной Аргентины.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина— последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Argentina
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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