Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:57

Главный тренер молодежной сборной Испании может возглавить главную команду страны

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте может возглавить главную команду страны. Он является основным кандидатом на место Луиса Энрике на посту главного тренера сборной Испании, сообщает Marca.

Королевская испанская футбольная федерация мотивирует свой выбор тем, что де ла Фуэнте работал почти со всеми футболистами, которые в будущем составят основной костяк национальной команды.

Сборная Испании вылетала с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).

Испанская федерация ожидает, что 52-летний Луис Энрике сам в ближайшее время подаст в отставку с поста главного тренера сборной Испании.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
1
0
Читайте также
Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако
Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол
Путин назвал бессмысленными разговоры о дополнительной мобилизации
Роналду назвал историческим результатом победу Португалии над Швейцарией на ЧМ-2022
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сестра Роналду попросила форварда покинуть ЧМ-2022: «Мы достаточно страдали»

Мбаппе в среду вернется к тренировкам в общей группе сборной Франции
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости