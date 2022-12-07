Главный тренер молодежной сборной Испании может возглавить главную команду страны

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте может возглавить главную команду страны. Он является основным кандидатом на место Луиса Энрике на посту главного тренера сборной Испании, сообщает Marca.

Королевская испанская футбольная федерация мотивирует свой выбор тем, что де ла Фуэнте работал почти со всеми футболистами, которые в будущем составят основной костяк национальной команды.

Сборная Испании вылетала с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).

Испанская федерация ожидает, что 52-летний Луис Энрике сам в ближайшее время подаст в отставку с поста главного тренера сборной Испании.