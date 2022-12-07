Мбаппе в среду вернется к тренировкам в общей группе сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в среду вернется к тренировкам в общей группе, сообщает Le Parisien.

Накануне он пропустил занятие с командой и работал по индивидуальной программе в тренажерном зале.

10 декабря сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Катаре. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени.

На чемпионате мира в Катаре Мбаппе в 4 матчах забил 5 мячей и является лучшим бомбардиром турнира.