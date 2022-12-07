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Сегодня, 18:15

Мбаппе в среду вернется к тренировкам в общей группе сборной Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в среду вернется к тренировкам в общей группе, сообщает Le Parisien.

Накануне он пропустил занятие с командой и работал по индивидуальной программе в тренажерном зале.

10 декабря сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Катаре. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени.

На чемпионате мира в Катаре Мбаппе в 4 матчах забил 5 мячей и является лучшим бомбардиром турнира.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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