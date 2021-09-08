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Гильерме: «Для меня лучше было бы победить Хорватию со счетом 3:2, чем сыграть с ней 0:0»

10:43
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь сборной России Гильерме подвел итоги игры национальной команды в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 в сентябре.

«Конечно, ожидал, что будет неудобная игра с Мальтой. Это неудобная команда, я старался быть все время в игре. Несмотря на то что было, кажется, три удара за 90 минут, я должен быть все время готов, чтобы спасать команду. Момент Мальты во втором тайме? Была подача с фланга, я стоял до конца, получилось выручить команду.

Не скажу, что ожидал, что получится провести все три игры на ноль, но я всегда стараюсь быть уверенным, когда играю. Самое главное, что победили. Для меня всегда важнее победы, чем игры на ноль. Для меня лучше было бы победить Хорватию 3:2, чем сыграть с ней вничью со счетом 0:0. А с Мальтой и Кипром — хорошо, что сыграл на ноль, мы выиграли — супер. 7 очков в 3 матчах — хороший результат для первого сбора с Карпиным. У нас было мало времени, у него было мало времени, чтобы подготовить команду. Мы старались выполнить все его требования. Самое главное, что у нас получилось одержать две победы и закончить сбор с 7 очками», — сказал в интервью YouTube-каналу сборной России Гильерме.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии. Гильерме принял участие во всех трех матчах команды в сентябре против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Ygjko7es-48

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры