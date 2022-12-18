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Сегодня, 22:45

Кто сыграл лучше в финале ЧМ — Месси или Мбаппе? Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Сегодня, 18 декабря в финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы победили французов (3:3, по пенальти — 4:2). Месси сделал дубль, а Мбаппе отметился хет-триком.

— Месси провел выдающийся турнир?

— А то! Здесь двух мнений быть не может. Лео доказал, что он на уровне Марадоны. Сегодня забил два мяча, не промахнулся в серии послематчевых пенальти. А его проход и пас на третий гол в игре с хорватами — это что-то запредельное. Вот так играл великий Диего! В общем, сегодня Месси — король!

— Но кто выиграл дуэль в финале? Месси или Мбаппе?

— Мбаппе перспективнее. Но тут надо отдать должное Месси — за его вклад в эту итоговую победу. Да в целом — за всю блестящую карьеру. Этот чемпионат мира прошел под знаком Месси. У Мбаппе же все впереди.

— Аргентина действительно сильнейшая команда этого ЧМ?

— Футбол справедлив. Раз аргентинцы выиграли, значит, сильнее остальных. Помимо Месси, который, конечно, стоит особняком, нужно сказать и об Альваресе. А как великолепно в средней линии смотрелся Макаллистер! Ну и вратарь. Мартинес сыграл в финале гениально! Совершил сумасшедший сейв в концовке овертайма. В серии пенальти переигрывал французов. Он и удар Мбаппе мог потащить. Думаю, возможно, дуэль голкиперов оказалась решающей. Аргентинец превзошел Льориса.

— А вы же за французов болели?

— С двумя чувствами смотрел этот финал. (Смеется.) Переживал за французов, но и хотел, чтобы для Месси все закончилось хорошо. Наслаждался игрой. Теперь настает время Мбаппе.

— Вы говорили, что он одареннее и Мессии, и Роналду.

— Финал лишний раз это подтвердил. От природы он талантливее Месси. У него фантастический рывок с места, невероятные обманные движения. С психологией все в полнейшем порядке. Но еще надо прибавить в высочайшем общем понимании игры, которое есть у Месси. Это можно наверстать, а резкость и скорость ему даровал футбольный бог.

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 с 8 голами, а Месси был признан лучшим футболистом турнира. Аргентинец забил 7 мячей и сделал 3 голевых передачи в 7 матчах на чемпионате мира.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе. «Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Геннадий Орлов
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