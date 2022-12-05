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Сегодня, 17:24

Орлов: «В «Зените» Ловрен не был таким, как на этом чемпионате мира»

Орлов оценил игру Ловрена на ЧМ-2022
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена в составе сборной Хорватии на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

10.12.2022 | Англия — Франция

«Почему у Ловрена в приличном возрасте получается сохранять высокий уровень? Объяснение этому одно — высокая мотивация. Ловрен — мастер. Сейчас он набрал спортивную форму. В «Зените» он не был таким, как на этом чемпионате мира. Может, где-то недотренировывался. А сейчас смотрите — глаза у него горят. У Деяна нет стартового рывка. Но за счет опыта и техники центральный защитник может существовать», — приводит слова Орлова Sport24.

33-летний хорват присоединился к «Зениту» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за петербуржский клуб 16 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

5 декабря сборная Хорватии встретится с Японией в рамках 1/8 чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-05-orlov-v-zenite-lovren-ne-byl-takim-kak-na-etom-chempionate-mira-seychas-u-nego-goryat-glaza

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
Геннадий Орлов
Деян Ловрен
5
5
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