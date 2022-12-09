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Сегодня, 10:24

Газзаев: «Болею, чтобы Аргентина стала чемпионам мира»

Газзаев рассказал, что на ЧМ-2022 болеет за сборную Аргентины
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«В полуфинал должны выйти следующие сборные: Аргентина, Бразилия, Франция и Португалия. Если говорить о фаворитах, то расставил бы сборные в следующем порядке: Бразилия, Франция, Португалия и Аргентина. Но болею, чтобы Аргентина стала чемпионам мира. Потому что такой великий игрок, как Месси, заслуживает этого титула», — сказал Газзаев «СЭ».

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов встретится в матче 1/4 финала турнира с Аргентиной сегодня, 9 декабря. Также сегодня Хорватия сыграет с Бразилией. Завтра, 10 декабря, Англия встретится с Францией, Португалия — с Марокко.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Валерий Газзаев
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