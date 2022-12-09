Газзаев: «Болею, чтобы Аргентина стала чемпионам мира»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«В полуфинал должны выйти следующие сборные: Аргентина, Бразилия, Франция и Португалия. Если говорить о фаворитах, то расставил бы сборные в следующем порядке: Бразилия, Франция, Португалия и Аргентина. Но болею, чтобы Аргентина стала чемпионам мира. Потому что такой великий игрок, как Месси, заслуживает этого титула», — сказал Газзаев «СЭ».