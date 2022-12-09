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Сегодня, 09:42

Морган заявил, что Роналду плохо относится к СМИ из-за постоянной лжи о нем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Британский журналист Пирс Морган выступил в защиту нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии». «Роналду оскорбил болельщиков и партнеров по команде после матча Португалии со Швейцарией». «Роналду угрожал покинуть чемпионат мира после того, как главный тренер не выпустил его в стартовом составе». Все это ложь. Неудивительно, что у него такое плохое мнение о СМИ", — написал Морган в соцсетях.

37-летний португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, руководство клуба и бывших партнеров по команде.

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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