Морган заявил, что Роналду плохо относится к СМИ из-за постоянной лжи о нем

Британский журналист Пирс Морган выступил в защиту нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии». «Роналду оскорбил болельщиков и партнеров по команде после матча Португалии со Швейцарией». «Роналду угрожал покинуть чемпионат мира после того, как главный тренер не выпустил его в стартовом составе». Все это ложь. Неудивительно, что у него такое плохое мнение о СМИ", — написал Морган в соцсетях.

37-летний португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, руководство клуба и бывших партнеров по команде.