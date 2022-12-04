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Сегодня, 17:26

Гарри Кейн назвал полузащитника сборной Англии Беллингема фантастическим игроком

Алина Савинова
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о выступлении полузащитника команды Джуда Беллингема на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«У него было фантастическое начало турнира, он фантастический игрок. У него так много качеств, он полон энергии, вечно бегает в игре или на тренировке. Я действительно впечатлен тем, что он является лидером в таком возрасте.

Участие в крупнейших соревнованиях помогло ему развиваться еще больше, и, надеюсь, он продолжит это делать. Ему всего только 19, у него есть много времени, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Зная, что он за человек, я уверен, что он это сделает", — приводит HITC слова Кейна.

Беллингем провел три матча за сборную Англии на чемпионате мира-2022, в которых отметился одним забитым голом.

Сегодня, 4 декабря, англичане сыграют с командой Сенегала в рамках 1/8 финала мирового первенства. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.hitc.com/en-gb/2022/12/04/harry-kane-says-liverpool-and-manchester-city-want-fantastic-star-that-is-so-mature/

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 0
Польша 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Гарри Кейн
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Джуд Беллингем
0
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