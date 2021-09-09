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Допинг

Тренер сборной Украины прокомментировал положительный допинг-тест у казахстанского игрока

10:01
Александр Петраков. Фото AFP
Александр Петраков. Фото AFP
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И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал информацию о том, что полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, забивший два гола в матче отбора на ЧМ-2022, сдал положительный тест на допинг.

«Отношусь к этому отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье», — приводит слова Петракова официальный сайт Украинской футбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что хавбек «Тобола» и сборной Казахстана Руслан Валиуллин сдал положительный тест на допинг.

Матч Украина — Казахстан прошел 1 сентября и завершился со счетом 2:2. Украинцы с 5 очками занимают второе место в группе D, казахстанцы с 3 очками — на пятой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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