Бакаев поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей сборной России

Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей национальной команды.

«Спасибо за поддержку!» — написал у себя в Instagram Бакаев.

Бакаев принял участие во всех трех сентябрьских матчах сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0). В игре с мальтийцами полузащитник забил гол, реализовав пенальти.