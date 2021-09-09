Бакаев поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей сборной России
09:36
Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей национальной команды.
«Спасибо за поддержку!» — написал у себя в Instagram Бакаев.
Бакаев принял участие во всех трех сентябрьских матчах сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0). В игре с мальтийцами полузащитник забил гол, реализовав пенальти.
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