Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

9 декабря, 23:23

Деменко: «Думаю, рано Бразилия поверила в победу»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Бразилии (1:1, 4:2 — по пенальти).

«Бразилия неплохо, конечно, играла и моментов создала достаточно. Другое дело, что реализации не было, — цитирует Газета.Ru Деменко. — Но если все-таки брать командный дух, то, наверное, за счет него Хорватия выжала этот матч. Плюс, конечно, блестящая игра вратаря! — Если все-таки судить по игре, то бразильцы выглядели лучше. Но за счет вот этого характера, опыта футболистов Хорватия своего добилась. И тот единственный момент, что у них был, они реализовали».

Также Деменко выразил мнение, что бразильцы слишком рано поверили в свою победу.

«Было такое минут десять, наверное, когда Бразилия уже забила, они начали делать вот этот контроль. Мне кажется, нужно было еще поддавливать, потому что Хорватия держалась, видно было, как игроки назад бежали, работали в обороне. Бразилии нужно было чуть-чуть поддавить, и тогда было бы гораздо проще. Минут за семь до ответного гола бразильцы начали пижонить, что ли. Остановить мяч красиво, туда-сюда, и тут потеря. Думаю, рано Бразилия поверила в победу», — резюмировал он.

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.

Источник: Газета.Ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 1
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Максим Деменко
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Первый олимпийский чемпион из России — американец. Он побеждал в стрельбе, а умер на скачках
Роналду угрожал уехать с ЧМ-2022? Что происходит в сборной Португалии
Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ в зоне спецоперации
Военкор Пегов сообщил об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
В Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы
Что такое киберграмотность
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Полузащитник «Урала» Мишкич: «Хорватия может обыграть Аргентину или Нидерланды. Нам вообще все равно!»
Нидерланды — Аргентина: Матеу Лаосу не нужен ВАР. Пенальти назначен правильно
Нидерланды — Аргентина: нидерландцы отыграли один мяч
ЧМ-2022: Нидерланды отыграли один мяч в матче с Аргентиной — 1:2. Онлайн-трансляция
Полузащитник «Урала» Мишкич: «Игра Ловрена показывает, что в России высокий уровень футбола»
Нидерланды — Аргентина: Месси реализовал пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петкович — о голе в ворота Бразилии: «Самый ценный гол в моей жизни»

Дзюба: «Алиссон очень плохой на пенальти. Из пяти должен хотя бы один забрать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости