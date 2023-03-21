Жезус рассказал, что его очень испугала травма, которую он получил на ЧМ-2022

Форвард «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус рассказал, что испытывал в связи с травмой, полученной на чемпионате мира-2022.

«Честно говоря, я не знаю, что произошло. Я ничего не чувствовал, но что-то изменилось. Я продолжал играть без боли, дискомфорта, ничего такого. Потом меня заменили, а на скамейке запасных я не cмог согнуть колено. Знаете, мне стало так страшно. Хотя я всегда хорошо переносил боль, я играю в футбол с 12 лет и уже играл с болью», — приводит слова Жезуса Goal.

25-летний форвард получил травму в матче против Камеруна (0:1) в групповой стадии чемпионата мира в Катаре. После этого он выбыл из строя до марта этого года.