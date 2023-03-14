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Сегодня, 15:55

Перчатки Мартинеса, в которых он играл в финале ЧМ-2022, проданы на аукционе за 42 тысяч евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Перчатки голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, в которых он играл в финале ЧМ-2022 со сборной Франции, были проданы на аукционе.

Как сообщает Buenos Aires Times, перчатки вратаря ушли с молотка за 42 тысячи евро. Эта денежная сумма была переведена на счет детской онкологической больницы в Аргентине.

«Финалы чемпионата мира играешь не каждый день, эти перчатки особенные для меня. Но лучше помочь детям, если есть такая возможность, чем просто они будут висеть в рамке в моем доме», — приводит слова Мартинеса Buenos Aires Times.

В финале ЧМ-2022 Аргентина по пенальти обыграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). Национальная команда в третий раз стала победителем турнира.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Эмилиано Мартинес
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