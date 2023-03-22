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Сегодня, 00:58

Ибрагимович — о ЧМ-2022: «Это было невероятно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, что ему понравился чемпионат мира-2022, который прошел в Катаре.

«Это было невероятно. Мы с семьей были там два дня. Организация — 10 баллов. Впечатления — 10 баллов. Матчи — 10 баллов. Болельщики — 10 баллов. Питание — 10 баллов. Путешествие — 10 баллов. Все было на десять баллов», — цитирует SVT Ибрагимовича.

Чемпионат мира в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем мирового первенства стала сборная Аргентины.

Златан Ибрагимович
Футбол
Сборная Швеции по футболу
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