Впервые с 2005 года капитаном сборной России будет игрок «Локомотива»
Сборная России на выезде сыграет против команды Кипра в отборочном матче ЧМ-2022. Капитаном российской команды в этой встрече будет Дмитрий Баринов.
Таким образом, впервые с 2005 года капитаном национальной команды будет игрок «Локомотива». До Баринова последним игроком столичного клуба с капитанской повязкой в сборной был Дмитрий Лоськов.
Встреча пройдет на стадионе ГСП в Никосии (Кипр), начало — в 19:00 (мск).
После четырех туров в группе H Россия занимает второе место, набрав семь очков. Кипр с четырьмя очками идет на последнем месте.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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