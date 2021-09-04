Впервые с 2005 года капитаном сборной России будет игрок «Локомотива»

Сборная России на выезде сыграет против команды Кипра в отборочном матче ЧМ-2022. Капитаном российской команды в этой встрече будет Дмитрий Баринов.

Таким образом, впервые с 2005 года капитаном национальной команды будет игрок «Локомотива». До Баринова последним игроком столичного клуба с капитанской повязкой в сборной был Дмитрий Лоськов.

Встреча пройдет на стадионе ГСП в Никосии (Кипр), начало — в 19:00 (мск).

После четырех туров в группе H Россия занимает второе место, набрав семь очков. Кипр с четырьмя очками идет на последнем месте.