ФИФА закрыла дело в отношении игрока сборной Эквадора: команда сможет сыграть на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла дисциплинарное разбирательство в отношении игрока сборной Эквадора, сообщает пресс-служба организации. Федерация футбола Чили подозревала защитника Байрона Кастильо в подделке документов.

«Проанализировав заявления всех заинтересованных сторон и рассмотрев все доведенные до его сведения элементы, дисциплинарный комитет ФИФА принял решение закрыть дело. Выводы дисциплинарного комитета были доведены до сведения заинтересованных сторон», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что юрист сборной Чили нашел доказательства того, что защитник Кастильо является колумбийцем и не имел права играть за сборную Эквадора. Вместе с тем чилийцы претендовали на место эквадорцев в финальном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре.

На данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ-2022. Финальный турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.