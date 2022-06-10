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Сегодня, 18:00

ФИФА закрыла дело в отношении игрока сборной Эквадора: команда сможет сыграть на ЧМ-2022

В ФИФА решили не менять состав участников чемпионата мира-2022
Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты сборной Эквадора.
Фото Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла дисциплинарное разбирательство в отношении игрока сборной Эквадора, сообщает пресс-служба организации. Федерация футбола Чили подозревала защитника Байрона Кастильо в подделке документов.

«Проанализировав заявления всех заинтересованных сторон и рассмотрев все доведенные до его сведения элементы, дисциплинарный комитет ФИФА принял решение закрыть дело. Выводы дисциплинарного комитета были доведены до сведения заинтересованных сторон», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что юрист сборной Чили нашел доказательства того, что защитник Кастильо является колумбийцем и не имел права играть за сборную Эквадора. Вместе с тем чилийцы претендовали на место эквадорцев в финальном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре.

 
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На данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ-2022. Финальный турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.fifa.com/legal/media-releases/fifa-disciplinary-committee-passes-decision-on-eligibility-of-byron-david-castillo-segura
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