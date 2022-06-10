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Сегодня, 14:52

В «Лугано» рассказали о работе с новым главным тренером «Спартака» Абаскалем

Карен Саркисян
Корреспондент
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Скаут «Лугано» Марко Падалино прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Очень рад за Гильермо! — приводит слова Падалино «Чемпионат». — В «Лугано» Абаскаль был даже моложе, чем некоторые футболисты! Гильермо отличный человек. Один из тех, кто отдает всего себя работе. Уровень футбольных знаний очень хороший. Он постоянно учится, изучает тактику как своей команды, так и соперников, и верит в то, что делает«.

По словам скаута, Абаскаль произвел колоссальное впечатление на «Лугано».

«Гильермо даже помог спастись «Лугано». Тогда я езе играл. Мы выступали в Лиге Европы, поэтому в чемпионате Швейцарии потеряли огромное количество очков. Было сложно совмещать два турнира. Но тут пришел Абаскаль! Он внес некоторые коррективы и это помогло нам спастись даже с некоторым запасом! Это было здорово!» — сказал он.

В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4721553-v-lugano-rasskazali-kakim-byl-trener-spartaka-abaskal-kogda-rabotal-v-shvejcarii.html
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Гильермо Абаскаль
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