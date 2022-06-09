На ЧМ-2022 зреет грандиозный скандал. ФИФА может исключить Эквадор из числа участников

Вместо них сыграют чилийцы?

Что случилось?

Новостные ленты взорвала информация о том, что сборная Эквадора вот-вот будет отстранена от участия в финальном турнире ЧМ-2022, а ее место займет команда Чили. Якобы ФИФА должен объявить об этом уже в пятницу, 10 июня. Причина возможного бана — игрок эквадорцев Байрон Кастильо не имел права выступать за национальную команду.

Эта история длится уже месяц — с начала мая. Именно тогда чилийская федерация обратилась в ФИФА, указав на неправомерный, по их мнению, факт участия Кастильо в отборочных матчах ЧМ-2022. В международной федерации решили изучить этот вопрос.

«Чилийская футбольная ассоциация подала жалобу в дисциплинарный комитет ФИФА, в которой выдвинула ряд утверждений относительно возможной фальсификации документов о предоставлении эквадорского гражданства игроку Байрону Давиду Кастильо Сегуре, а также отстранение указанного игрока от участия в восьми отборочных матчах национальной сборной Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Принимая во внимание вышеизложенное, ФИФА приняла решение открыть дисциплинарное производство в связи с потенциальной дисквалификацией Байрона Дэвида Кастильо Сегуры в отношении вышеупомянутых матчей», — говорилось в заявлении организации, выпущенном 11 мая.

Чилийцы утверждают, что у них есть доказательства того, что Кастильо, который выступает за «Барселону» из Гуаякиля, родился в колумбийском городе Тумако и что 23-летний игрок использовал поддельные свидетельство о рождении и паспорт.

«Родители Кастильо поженились в Тумако, Байрон родился в Тумако и был крещен в Тумако. Идея этого расследования состоит в том, чтобы достаточно ясно и прозрачно изложить все имеющиеся у нас аргументы и подкрепить их документами. Кто говорит правду, тот не может бояться правды», — заявил 8 июня адвокат чилийцев Эдуардо Карлессо в эфире мексиканского телеканала TV Azteca.

Кастильо принял участие в восьми матчах отборочного турнира ЧМ-2022, в которых Эквадор набрал 14 очков из итоговых 26. Он семь раз вышел в стартовом составе, провел на поле 614 минут и сделал один ассист.

Итоговая таблица отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке

И О 1. Бразилия 17 45 2. Аргентина 17 39 3. Уругвай 18 28 4. Эквадор 18 26 5. Перу 18 24 6. Колумбия 18 23 7. Чили 18 19 8. Парагвай 18 16 9. Боливия 18 15 10. Венесуэла 18 10

Напомним, что по регламенту отборочного турнира первые четыре команды квалифицируются на ЧМ-2022 напрямую, а пятая играет стыковой матч с командой из Азии — 13 июня Перу встретится с Австралией.

При жеребьевке финального турнира Эквадор попал в группу А вместе с Нидерландами, Сенегалом и Катаром.

Эквадор правда могут наказать?

Да, такое вполне возможно, если в дисциплинарном комитете ФИФА решат, что Кастильо не имел права играть за сборную Эквадора.

Правда, такого решения еще нет. Информация, что «Эль Три» исключат из числа участников финального турнира, а его место займет Чили, исходит от адвоката чилийцев Карлессо — об этом он заявил в том же интервью каналу TV Azteca, после чего это и разлетелось по мировым лентам новостей. Но Карлессо — лицо заинтересованное, и принимать его слова как стопроцентный факт точно не стоит.

Какие могут быть варианты наказания?

Эквадору могут засчитать поражения во всех восьми матчах, в которых принимал участие Кастильо. Тогда у «Эль Три» останется 12 очков, и они опустятся на девятое место в таблице.

В таком случае Чили после пересчета результатов действительно поднимется на четвертое место и, по идее, получит путевку на ЧМ-2022. Кастильо не играл ни в одном из матчей против Колумбии и Перу, так что они не получат никакого профита. Зато он выходил в обеих встречах против чилийцев — Эквадор взял там четыре очка (0:0, 2:0). Таким образом, у Чили станет 24 очка, но по разнице мячей они будут выше сборной Перу, которая останется на пятом месте — для «инков» не меняется вообще ничего.

Прецедент, похожий на ситуацию с Эквадором, случился не так давно. В сентябре 2016 года ФИФА присудила два технических поражения Боливии в матчах отбора к ЧМ-2018 с Перу и Чили — игравший за боливийцев в этих встречах Нельсон Кабрера не имел права выходить на поле. Кроме того, боливийская федерация была еще и оштрафована.

Другой вариант наказания — ФИФА аннулирует вообще все результаты Эквадора в отборочном турнире, не пересматривая исходы отдельных матчей. При этом сценарии Перу поднимается на четвертое место и получает прямую путевку на ЧМ-2022, Колумбия становится пятой и отправляется в стыки, а Чили остается ни с чем.

Но такой сценарий довольно маловероятен в том числе из-за проблем с логистикой. Сборная Перу уже находится в Катаре, где 13 июня должна играть стыковой матч с Австралией.

Когда ФИФА объявит результаты разбирательства?

Точно неизвестно. Одна из версий — 10 июня. Об этом первым написал аргентинский журналист Хавьер Ланца. Но очевидно, что у ФИФА нет возможности затягивать дело — 13 и 14 июня состоятся последние стыковые матчи и определятся все участники ЧМ-2022.