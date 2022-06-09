На ЧМ-2022 зреет грандиозный скандал. ФИФА может исключить Эквадор из числа участников
Что случилось?
Новостные ленты взорвала информация о том, что сборная Эквадора вот-вот будет отстранена от участия в финальном турнире ЧМ-2022, а ее место займет команда Чили. Якобы ФИФА должен объявить об этом уже в пятницу, 10 июня. Причина возможного бана — игрок эквадорцев Байрон Кастильо не имел права выступать за национальную команду.
Эта история длится уже месяц — с начала мая. Именно тогда чилийская федерация обратилась в ФИФА, указав на неправомерный, по их мнению, факт участия Кастильо в отборочных матчах ЧМ-2022. В международной федерации решили изучить этот вопрос.
«Чилийская футбольная ассоциация подала жалобу в дисциплинарный комитет ФИФА, в которой выдвинула ряд утверждений относительно возможной фальсификации документов о предоставлении эквадорского гражданства игроку Байрону Давиду Кастильо Сегуре, а также отстранение указанного игрока от участия в восьми отборочных матчах национальной сборной Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Принимая во внимание вышеизложенное, ФИФА приняла решение открыть дисциплинарное производство в связи с потенциальной дисквалификацией Байрона Дэвида Кастильо Сегуры в отношении вышеупомянутых матчей», — говорилось в заявлении организации, выпущенном 11 мая.
Чилийцы утверждают, что у них есть доказательства того, что Кастильо, который выступает за «Барселону» из Гуаякиля, родился в колумбийском городе Тумако и что 23-летний игрок использовал поддельные свидетельство о рождении и паспорт.
«Родители Кастильо поженились в Тумако, Байрон родился в Тумако и был крещен в Тумако. Идея этого расследования состоит в том, чтобы достаточно ясно и прозрачно изложить все имеющиеся у нас аргументы и подкрепить их документами. Кто говорит правду, тот не может бояться правды», — заявил 8 июня адвокат чилийцев Эдуардо Карлессо в эфире мексиканского телеканала TV Azteca.
Кастильо принял участие в восьми матчах отборочного турнира ЧМ-2022, в которых Эквадор набрал 14 очков из итоговых 26. Он семь раз вышел в стартовом составе, провел на поле 614 минут и сделал один ассист.
Итоговая таблица отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке
|
И
|
О
|
1. Бразилия
|
17
|
45
|
2. Аргентина
|
17
|
39
|
3. Уругвай
|
18
|
28
|
4. Эквадор
|
18
|
26
|
5. Перу
|
18
|
24
|
6. Колумбия
|
18
|
23
|
7. Чили
|
18
|
19
|
8. Парагвай
|
18
|
16
|
9. Боливия
|
18
|
15
|
10. Венесуэла
|
18
|
10
Напомним, что по регламенту отборочного турнира первые четыре команды квалифицируются на ЧМ-2022 напрямую, а пятая играет стыковой матч с командой из Азии — 13 июня Перу встретится с Австралией.
При жеребьевке финального турнира Эквадор попал в группу А вместе с Нидерландами, Сенегалом и Катаром.
Эквадор правда могут наказать?
Да, такое вполне возможно, если в дисциплинарном комитете ФИФА решат, что Кастильо не имел права играть за сборную Эквадора.
Правда, такого решения еще нет. Информация, что «Эль Три» исключат из числа участников финального турнира, а его место займет Чили, исходит от адвоката чилийцев Карлессо — об этом он заявил в том же интервью каналу TV Azteca, после чего это и разлетелось по мировым лентам новостей. Но Карлессо — лицо заинтересованное, и принимать его слова как стопроцентный факт точно не стоит.
Какие могут быть варианты наказания?
Эквадору могут засчитать поражения во всех восьми матчах, в которых принимал участие Кастильо. Тогда у «Эль Три» останется 12 очков, и они опустятся на девятое место в таблице.
В таком случае Чили после пересчета результатов действительно поднимется на четвертое место и, по идее, получит путевку на ЧМ-2022. Кастильо не играл ни в одном из матчей против Колумбии и Перу, так что они не получат никакого профита. Зато он выходил в обеих встречах против чилийцев — Эквадор взял там четыре очка (0:0, 2:0). Таким образом, у Чили станет 24 очка, но по разнице мячей они будут выше сборной Перу, которая останется на пятом месте — для «инков» не меняется вообще ничего.
Прецедент, похожий на ситуацию с Эквадором, случился не так давно. В сентябре 2016 года ФИФА присудила два технических поражения Боливии в матчах отбора к ЧМ-2018 с Перу и Чили — игравший за боливийцев в этих встречах Нельсон Кабрера не имел права выходить на поле. Кроме того, боливийская федерация была еще и оштрафована.
Другой вариант наказания — ФИФА аннулирует вообще все результаты Эквадора в отборочном турнире, не пересматривая исходы отдельных матчей. При этом сценарии Перу поднимается на четвертое место и получает прямую путевку на ЧМ-2022, Колумбия становится пятой и отправляется в стыки, а Чили остается ни с чем.
Но такой сценарий довольно маловероятен в том числе из-за проблем с логистикой. Сборная Перу уже находится в Катаре, где 13 июня должна играть стыковой матч с Австралией.
Когда ФИФА объявит результаты разбирательства?
Точно неизвестно. Одна из версий — 10 июня. Об этом первым написал аргентинский журналист Хавьер Ланца. Но очевидно, что у ФИФА нет возможности затягивать дело — 13 и 14 июня состоятся последние стыковые матчи и определятся все участники ЧМ-2022.