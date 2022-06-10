Нобоа отреагировал на допуск сборной Эквадора на чемпионат мира в Катаре

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на допуск сборной Эквадора на чемпионат мира в Катаре.

«Как я и говорил, вчерашняя информация — неофициальная. Из игроков никто не переживал даже. Все знали, что правильно оформили документы, никаких проблем нет. Стресса не было. Все просто ждали официального объявления. Эмоции сейчас, конечно, позитивные! Мы будем на чемпионате мира. Поеду ли я на этот турнир в Катар? К сожалению, нет» — сказал Нобоа «СЭ».

Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла дисциплинарное разбирательство в отношении игрока сборной Эквадора, сообщает пресс-служба организации. Федерация футбола Чили подозревала защитника Байрона Кастильо в подделке документов.

Ранее появилась информация, что юрист сборной Чили нашел доказательства того, что защитник Кастильо является колумбийцем и не имел права играть за сборную Эквадора. Вместе с тем чилийцы претендовали на место эквадорцев в финальном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре.