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Сегодня, 00:17

ФИФА сообщила, что ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным

Сергей Разин
корреспондент
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ФИФА завершила работу над мониторингом ЧМ-2022 на предмет договорных матчей, сообщается на официальном сайте организации.

По итогам проверки ФИФА заявила, что ни один матч турнира в Катаре не носил договорного характера. В рамках проверки были проанализированы отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, а также были проведены наблюдения за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию и стала трехкратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по футболу 2022
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