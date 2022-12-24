ФИФА сообщила, что ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным

ФИФА завершила работу над мониторингом ЧМ-2022 на предмет договорных матчей, сообщается на официальном сайте организации.

По итогам проверки ФИФА заявила, что ни один матч турнира в Катаре не носил договорного характера. В рамках проверки были проанализированы отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, а также были проведены наблюдения за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию и стала трехкратным чемпионом мира.