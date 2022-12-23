Вегхорст — о конфликте с Месси: «Считаю приятным комплиментом то, что он теперь знает мое имя»

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст высказался о своем конфликте с форвардом Аргентины Лионелем Месси в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Для меня все равны на поле. Неважно, играю ли я против Месси или против Бурака. Я всегда буду выкладываться на полную. То же самое я сделал и в четвертьфинале чемпионата мира. Я боролся с Месси, и между нами было несколько не самых приятных моментов. Я не думаю, что он это оценил. Но я очень уважаю его. Он лучший или один из лучших игроков всех времен.

Я хотел выразить ему свое уважение после игры, но он не был расположен к этому. Что ж, я считаю приятным комплиментом то, что он теперь знает мое имя. В таком случае я сделал что-то правильно", — приводит Sport Bild слова Вегхорста.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду в серии пенальти (2:2, по пен. 4:3).