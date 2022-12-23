Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

23 декабря, 23:47

Вегхорст — о конфликте с Месси: «Считаю приятным комплиментом то, что он теперь знает мое имя»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст высказался о своем конфликте с форвардом Аргентины Лионелем Месси в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Для меня все равны на поле. Неважно, играю ли я против Месси или против Бурака. Я всегда буду выкладываться на полную. То же самое я сделал и в четвертьфинале чемпионата мира. Я боролся с Месси, и между нами было несколько не самых приятных моментов. Я не думаю, что он это оценил. Но я очень уважаю его. Он лучший или один из лучших игроков всех времен.

Я хотел выразить ему свое уважение после игры, но он не был расположен к этому. Что ж, я считаю приятным комплиментом то, что он теперь знает мое имя. В таком случае я сделал что-то правильно", — приводит Sport Bild слова Вегхорста.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду в серии пенальти (2:2, по пен. 4:3).

Источник: https://m.sportbild.bild.de/fussball/wm-2022/fifa-wm-2022/wout-weghorst-ueber-wm-zoff-jetzt-kennt-messi-meinen-namen-82341384.sportMobile.html
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Ваут Вегхорст
2
0
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
В Совфеде допустили воздействие Запада на Зеленского по переговорам
Цена нефти Brent поднялась выше $84 за баррель впервые с 5 декабря
Читатели Figaro согласились с непричастностью РФ к подрыву «Северных потоков»
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости