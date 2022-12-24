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Силва признался, что до сих пор переживает из-за неудачи Бразилии на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Бразильский защитник Тиагу Силва прокомментировал результат сборной на ЧМ-2022 в Катаре. Он признался, что до сих пор переживает из-за неудачи команды.

«И сегодня у меня сердце кровью обливается. Вы не поверите, сколько раз я садился и хотел что-то написать об этом чемпионате мира, о работе, которую мы проделали. После всего этого пережить такой вылет очень сложно. Хочу попросить болельщиков продолжать поддерживать национальную команду», — цитирует слова Силвы ITASportPress.

Сборная Бразилии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022 и проиграла Хорватии в серии пенальти (1:1, пен — 2:4).

Тиагу Силва
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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