ФИФА до июня решит вопрос расширения ЧМ-2022 до 48 команд. Катар готов привлечь другие страны

Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация до июня должна решить, нужно ли увеличивать количество участников чемпионата мира-2022 до 48. Турнир впервые состоится не летом, с 21 ноября по 18 декабря, и пройдет в Катаре.

- Будет сложно организовать чемпионат мира с 48 командами в Катаре, потому что это небольшая страна, и это дает повод обсуждать проведение матчей в соседних странах, - приводит ТАСС слова Инфантино. - Катар готов обсуждать вопрос привлечения других стран. И если будет возможность организовать турнир с 48 командами, то это будет хорошо, если не получится, то тоже неплохо. Мы должны решить до июня этого года.

Отметим, ранее ФИФА приняла решение расширить чемпионат мира до 48 команд с 2026 года.