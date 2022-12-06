Фернандеш заявил, что не чувствует давления из-за лидерства в сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал, что не чувствует дополнительного давления из-за того, что является одним из лидеров национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Я не чувствую этого. Моя цель — помочь команде и наилучшим образом представить свою страну. Чувствую давление только из-за того, что представляю свою страну, свой народ, семью, друзей. За мной наблюдают все те, кто на протяжении многих лет видел, как я расту, а также те, кто за годы моей пока еще недолгой карьеры видел, как я играю. Очевидно, что самая большая ценность, которая у нас есть, — представлять нашу страну, это самое большое давление. Но это очень положительное чувство, потому что выступления за страну — огромная привилегия», — приводит слова Фернандеша официальный сайт ФИФА.

6 декабря сборная Португалии встретится со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 (мск).