Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала ЧМ-2022 по всему миру. Фото
Сборная Марокко в матче 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла Испанию в серии пенальти (0:0, 3:0 — по пенальти) и впервые вышла в 1/4 финала турнира.
Фанаты команды празднуют успех сборной по всему миру. В столице Марокко (Рабат) болельщики с флагами вышли на улицу.
В Барселоне толпы людей размахивали марокканскими, египетскими, алжирскими и палестинскими флагами. Они собрались в центре города, празднуя под звуки барабанов. Некоторые жгли файеры.
В Париже автомобили засигналили почти сразу после победы Марокко. Фанаты отправились к Елисейским полям, чтобы отпраздновать.
В Брюсселе и Гааге на фоне ликования начались беспорядки, пришлось вмешаться полиции.
Также празднования проходили в Лондоне, Бильбао, Мадриде и многих других города.
Сборная Марокко впервые вышла в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с Португалией.