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Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала ЧМ-2022 по всему миру. Фото

Виктория Кравченко
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Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Мадриде.
Фото Reuters
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Брюсселе.
Фото Reuters
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Брюсселе.
Фото AFP
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Рабате.
Фото Reuters
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Барселоне.
Фото Reuters
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Брюсселе.
Фото Reuters
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Сборная Марокко в матче 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла Испанию в серии пенальти (0:0, 3:0 — по пенальти) и впервые вышла в 1/4 финала турнира.

Фанаты команды празднуют успех сборной по всему миру. В столице Марокко (Рабат) болельщики с флагами вышли на улицу.

Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала. Фото Reuters
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Рабате. Фото Reuters
Фото Reuters

В Барселоне толпы людей размахивали марокканскими, египетскими, алжирскими и палестинскими флагами. Они собрались в центре города, празднуя под звуки барабанов. Некоторые жгли файеры.

Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Барселоне. Фото Reuters
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Барселоне.
Фото Reuters

В Париже автомобили засигналили почти сразу после победы Марокко. Фанаты отправились к Елисейским полям, чтобы отпраздновать.

В Брюсселе и Гааге на фоне ликования начались беспорядки, пришлось вмешаться полиции.

Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Брюсселе. Фото AFP
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Брюсселе.
Фото AFP
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Брюсселе. Фото Reuters
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Брюсселе.
Фото Reuters

Также празднования проходили в Лондоне, Бильбао, Мадриде и многих других города.

Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала. Фото Reuters
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала в Мадриде. Фото Reuters
Фото Reuters

Сборная Марокко впервые вышла в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с Португалией.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
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