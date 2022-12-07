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Хет-трик Рамуша — самый молодой на ЧМ за последние 60 лет

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Гонсалу Рамуш забил три гола в ворота сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в возрасте 21 года и 169 дней. Португальский форвард стал пятый по молодости автором хет-трика в истории турнира.

В более молодом возрасте на ЧМ отличались только 17-летний бразилец Пеле, 19-летний немец Эдмунж Конен, а также 20-летние американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт. Правда, все четверо оформляли свой хет-трик более 60 лет назад.

Любопытно, что замыкает молодую десятку соперник Рамуша по 1/8 финала — швейцарец Джердан Шачири.

Самые молодые хет-трики в истории чемпионатов мира

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

Возраст

24.06.1958

1/2 финала

Пеле

Бразилия

Франция — 5:2

17 лет 244 дня

27.05.1934

1/8 финала

Эдмунд Конен

Германия

Бельгия — 5:2

19 лет 198 дней

27.07.1930

Гр.турнир

Берт Пэтноуд

США

Парагвай — 3:0

20 лет 255 дней

03.06.1962

Гр.турнир

Флориан Альберт

Венгрия

Болгария — 6:1

20 лет 261 день

06.12.2022

1/8 финала

Гонсалу Рамуш

Португалия

Швейцария — 6:1

21 год 169 дней

05.06.1938

1/8 финала

Эрнст Вилимовски

Польша

Бразилия — 5:6 (д.в.)

21 год 347 дней

19.06.1954

Гр.турнир

Карлос Борхес

Уругвай

Шотландия — 7:0

22 года 157 дней

17.06.2010

Гр.турнир

Гонсало Игуаин

Аргентина

Корея — 4:1

22 года 190 дней

02.07.1950

1-й гр.турнир

Оскар Мигес

Уругвай

Боливия — 8:0

22 года 210 дней

25.06.2014

Гр.турнир

Джердан Шачири

Швейцария

Гондурас — 3:0

22 года 259 дей

Впервые за 32 года хет-трик пришелся на плей-офф чемпионата мира. В последний раз подобное случалось в 1990 году, когда чехословак Томаш Скухравы трижды огорчил Коста-Рику.

В истории плей-офф чемпионатов мира зафиксировано 18 хет-триков, восемь из которых пришлись на три довоенных турнира. Рамуш потратил на три гола 67 минут. Это лучший результат за последние 56 лет. В 1966 году другой португалец Эйсебио уложил четыре мяча в ворота северных корейцев в час игрового времени.

Рекорд принадлежит шведу Густаву Веттестрему, отличившемуся тремя точными ударами еще в первом тайме игры с Кубой.

Хет-трики в плей-офф чемпионатов мира

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

Голы

27.07.1930

1/2 финала

Педро Сеа

Уругвай

Югославия — 6:1

18' (1:1), 67' (5:1), 72' (6:1)

27.05.1934

1/8 финала

Анджело Скьявио

Италия

США — 7:1

18' (1:0), 29' (3:0), 64' (5:1)

27.05.1934

1/8 финала

Эдмунд Конен

Германия

Бельгия — 5:2

66' (3:2), 70' (4:2), 87' (5:2)

03.06.1934

1/2 финала

Олдржих Неедлы

Чехословакия

Германия — 3:1

19' (1:0), 71' (2:1), 80' (3:1)

05.06.1938

1/8 финала

Эрнст Вилимовски

Польша

Бразилия — 5:6 (д.в.)

53' (2:3), 59' (3:3), 89' (4:4), 118' (5:6)

05.06.1938

1/8 финала

Леонидас

Бразилия

Польша — 6:5 (д.в.)

18' (1:0), 93' (5:4), 104' (6:4)

12.06.1938

1/4 финала

Густав Веттерстрем

Швеция

Куба — 8:0

32' (2:0), 37' (3:0), 44' (4:0)

12.06.1938

1/4 финала

Харри Андерссон

Швеция

Куба — 8:0

9' (1:0), 81' (6:0), 89' (8:0)

26.07.1954

1/4 финала

Теодор Вагнер

Австрия

Швейцария — 7:5

25' (1:3), 27' (3:3), 53' (6:4)

26.07.1954

1/4 финала

Йозеф Хюги

Швейцария

Австрия — 5:7

17' (2:0), 19' (3:0), 58' (5:6)

24.06.1958

1/2 финала

Пеле

Бразилия

Франция — 5:2

52' (3:1), 64' (4:1), 75' (5:1)

28.06.1958

За 3-е место

Жюст Фонтэн

Франция

ФРГ — 6:3

16' (1:0), 36' (3:1), 78' (4:1), 89' (6:3)

23.07.1966

1/4 финала

Эйсебио

Португалия

КНДР — 5:3

27' (1:3), 43' (2:3), 56' (3:3), 59' (4:3)

30.07.1966

Финал

Джефф Херст

Англия

ФРГ — 4:2 (д.в.)

18' (1:1), 98' (3:2), 120' (4:2)

15.06.1986

1/8 финала

Игорь Беланов

СССР

Бельгия — 3:4 (д.в.)

27' (1:0), 70' (2:1), 111' (3:4)

18.06.1986

1/8 финала

Эмилио Бутрагеньо

Испания

Дания — 5:1

43' (1:1), 56' (2:1), 80' (4:1), 88' (5:1)

17.06.1990

1/8 финала

Томаш Скухравы

Чехословакия

Коста-Рика — 4:1

12' (1:0), 63' (2:1), 82' (4:1)

06.12.2022

1/8 финала

Гонсалу Рамуш

Португалия

Швейцария — 6:1

17' (1:0), 51' (3:0), 67' (5:1)

Гонсалу Рамуш стал четвертым португальцем, забившим больше двух голов в матче чемпионата мира. Ранее Педру Паулета и Криштиану Роналду оформляли хет-трики, а Эйсебио — покер.

По количеству хет-триков Португалия сравнялась с Венгрией и Аргентиной и уступает теперь только Германии, чьи представители отличались тремя и более мячами пять раз.

Сборные, игроки которых чаще всего делали хет-трики на чемпионатах мира

Сборная

Игроки (годы)

Хет-трики

ФРГ/Германия

Герд Мюллер-2 (1970-2), Карл-Хайнц Румменигге-1 (1982), Мирослав Клозе-1 (2002), Томас Мюллер-1 (2014)

5

Венгрия

Шандор Кочиш-2 (1954-2), Флориан Альберт-1 (1962), Ласло Кишш-1 (1982)

4

Аргентина

Габриэль Батистута-2 (1994, 1998), Гильермо Стабиле-1 (1930), Гонсало Игуаин-1 (2010)

4

Португалия

Эйсебио-1 (1966), Педру Паулета-1 (2002), Криштиану Роналду-1 (2018), Гонсалу Рамуш-1 (2022)

4

Уругвай

Педро Сеа-1 (1930), Оскар Мигес-1 (1950), Карлос Борхес-1 (1954)

Бразилия

Леонидас-1 (1938), Адемир-1 (1950), Пеле-1 (1958)

3

Польша

Эрнст Вилимовски-1 (1938), Анджей Шармах-1 (1974), Збигнев Бонек-1 (1982)

3

Англия

Джефф Херст-1 (1966), Гари Линекер-1 (1986), Харри Кейн-1 (2018)

3

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
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