Хет-трик Рамуша — самый молодой на ЧМ за последние 60 лет

Гонсалу Рамуш забил три гола в ворота сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в возрасте 21 года и 169 дней. Португальский форвард стал пятый по молодости автором хет-трика в истории турнира.

В более молодом возрасте на ЧМ отличались только 17-летний бразилец Пеле, 19-летний немец Эдмунж Конен, а также 20-летние американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт. Правда, все четверо оформляли свой хет-трик более 60 лет назад.

Любопытно, что замыкает молодую десятку соперник Рамуша по 1/8 финала — швейцарец Джердан Шачири.

Самые молодые хет-трики в истории чемпионатов мира

Дата Стадия Игрок Команда Матч Возраст 24.06.1958 1/2 финала Пеле Бразилия Франция — 5:2 17 лет 244 дня 27.05.1934 1/8 финала Эдмунд Конен Германия Бельгия — 5:2 19 лет 198 дней 27.07.1930 Гр.турнир Берт Пэтноуд США Парагвай — 3:0 20 лет 255 дней 03.06.1962 Гр.турнир Флориан Альберт Венгрия Болгария — 6:1 20 лет 261 день 06.12.2022 1/8 финала Гонсалу Рамуш Португалия Швейцария — 6:1 21 год 169 дней 05.06.1938 1/8 финала Эрнст Вилимовски Польша Бразилия — 5:6 (д.в.) 21 год 347 дней 19.06.1954 Гр.турнир Карлос Борхес Уругвай Шотландия — 7:0 22 года 157 дней 17.06.2010 Гр.турнир Гонсало Игуаин Аргентина Корея — 4:1 22 года 190 дней 02.07.1950 1-й гр.турнир Оскар Мигес Уругвай Боливия — 8:0 22 года 210 дней 25.06.2014 Гр.турнир Джердан Шачири Швейцария Гондурас — 3:0 22 года 259 дей

Впервые за 32 года хет-трик пришелся на плей-офф чемпионата мира. В последний раз подобное случалось в 1990 году, когда чехословак Томаш Скухравы трижды огорчил Коста-Рику.

В истории плей-офф чемпионатов мира зафиксировано 18 хет-триков, восемь из которых пришлись на три довоенных турнира. Рамуш потратил на три гола 67 минут. Это лучший результат за последние 56 лет. В 1966 году другой португалец Эйсебио уложил четыре мяча в ворота северных корейцев в час игрового времени.

Рекорд принадлежит шведу Густаву Веттестрему, отличившемуся тремя точными ударами еще в первом тайме игры с Кубой.

Хет-трики в плей-офф чемпионатов мира

Дата Стадия Игрок Команда Матч Голы 27.07.1930 1/2 финала Педро Сеа Уругвай Югославия — 6:1 18' (1:1), 67' (5:1), 72' (6:1) 27.05.1934 1/8 финала Анджело Скьявио Италия США — 7:1 18' (1:0), 29' (3:0), 64' (5:1) 27.05.1934 1/8 финала Эдмунд Конен Германия Бельгия — 5:2 66' (3:2), 70' (4:2), 87' (5:2) 03.06.1934 1/2 финала Олдржих Неедлы Чехословакия Германия — 3:1 19' (1:0), 71' (2:1), 80' (3:1) 05.06.1938 1/8 финала Эрнст Вилимовски Польша Бразилия — 5:6 (д.в.) 53' (2:3), 59' (3:3), 89' (4:4), 118' (5:6) 05.06.1938 1/8 финала Леонидас Бразилия Польша — 6:5 (д.в.) 18' (1:0), 93' (5:4), 104' (6:4) 12.06.1938 1/4 финала Густав Веттерстрем Швеция Куба — 8:0 32' (2:0), 37' (3:0), 44' (4:0) 12.06.1938 1/4 финала Харри Андерссон Швеция Куба — 8:0 9' (1:0), 81' (6:0), 89' (8:0) 26.07.1954 1/4 финала Теодор Вагнер Австрия Швейцария — 7:5 25' (1:3), 27' (3:3), 53' (6:4) 26.07.1954 1/4 финала Йозеф Хюги Швейцария Австрия — 5:7 17' (2:0), 19' (3:0), 58' (5:6) 24.06.1958 1/2 финала Пеле Бразилия Франция — 5:2 52' (3:1), 64' (4:1), 75' (5:1) 28.06.1958 За 3-е место Жюст Фонтэн Франция ФРГ — 6:3 16' (1:0), 36' (3:1), 78' (4:1), 89' (6:3) 23.07.1966 1/4 финала Эйсебио Португалия КНДР — 5:3 27' (1:3), 43' (2:3), 56' (3:3), 59' (4:3) 30.07.1966 Финал Джефф Херст Англия ФРГ — 4:2 (д.в.) 18' (1:1), 98' (3:2), 120' (4:2) 15.06.1986 1/8 финала Игорь Беланов СССР Бельгия — 3:4 (д.в.) 27' (1:0), 70' (2:1), 111' (3:4) 18.06.1986 1/8 финала Эмилио Бутрагеньо Испания Дания — 5:1 43' (1:1), 56' (2:1), 80' (4:1), 88' (5:1) 17.06.1990 1/8 финала Томаш Скухравы Чехословакия Коста-Рика — 4:1 12' (1:0), 63' (2:1), 82' (4:1) 06.12.2022 1/8 финала Гонсалу Рамуш Португалия Швейцария — 6:1 17' (1:0), 51' (3:0), 67' (5:1)

Гонсалу Рамуш стал четвертым португальцем, забившим больше двух голов в матче чемпионата мира. Ранее Педру Паулета и Криштиану Роналду оформляли хет-трики, а Эйсебио — покер.

По количеству хет-триков Португалия сравнялась с Венгрией и Аргентиной и уступает теперь только Германии, чьи представители отличались тремя и более мячами пять раз.

Сборные, игроки которых чаще всего делали хет-трики на чемпионатах мира