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Евсеев пожелал удачи сборной России в отборочных матчах ЧМ-2022

21:02
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в рамках отбора ЧМ-2022.

«Команда улетает на Мальту, впереди стартовая игра в отборе на чемпионат мира в Катаре. Так что же жду?

Многого не жду. Не потому что не верю, а потому что еще март и это стартовые матчи. Хотелось бы, чтобы набрали 9 очков в трех матчах. Это первое.

Пожелание, чтобы начали цикл мощно, как было при подготовке к Евро, когда вышли с 1-го места.

Начинаем на Мальте. Думаю и с ней, и в последующих матчах будет играть сильнейшей состав.

Второе, нужно реабилитироваться перед болельщиками, последние игры в том году не задались.

Уже понимаем, кто основные футболисты, кто в ротации, кто вызван на перспективу. Но тренерский штаб любит знакомиться с новыми ребятами на сборе. Возможно, увидим на поле и тех, кто уже разово вызывался в команду. Может даже выйдут и в стартовом составе, потому что есть новички, кто в РПЛ играют на хорошем уровне, показывая свою состоятельность.

Игры со Словенией и Словакией будут показательными. Словенцы неуступчивые, жду тяжелую игру. Но болельщики должны помочь. Правильно, что играем на юге. Погода в центральной России не самая благоприятная

Хочется, чтобы доминировали на поле, владели инициативой и прежде всего сыграли уверенно в обороне и качественно в атаке. В плане игры и реализации моментов. Удачи, сборная!» - написал Евсеев в Instagram.

 

Первым соперником сборной России будет Мальта, встреча пройдет 24 марта на выезде. Следующая игра пройдет в России 27 марта, соперником будет Словения, третий матч в рамках нынешнего цикла состоится 30 марта в Словакии.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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