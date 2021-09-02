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Сборная Германии победила Лихтенштейн в матче отборочного турнира ЧМ-2022

23:38
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Сборная Германии победила Лихтенштейн в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022 (2:0).

Голы забивали Тимо Вернер и Лерой Сане.

В других матчах группы J Румыния обыграла Исландию (2:0), а Македония сыграла вничью с Арменией (0:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа J

Лихтенштейн — Германия — 0:2 (0:1)

Голы: Вернер, 41 (0:1). Сане, 77 (0:2).

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Малин (Сейхан Йилдиз, 83), Геппель, Хофер, Хаслер, С.Вольфингер (Коллманн, 83), Зеле (Ф.Вольфингер, 61), Н.Фрик (Кардесоглу, 71), Фроммельт, Я.Фрик (Грюненфельдер, 72).

Германия: Лено, Зюле, Гозенс, Керер, Баку (Гнабри, 60), Гюндоган (Горецка, 73), Сане, Киммих (Вирц, 82), Мусиала (Хофманн, 60), Вернер, Хаверц (Ройс, 60).

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

2 сентября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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