Сборная Германии победила Лихтенштейн в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Сборная Германии победила Лихтенштейн в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022 (2:0).
Голы забивали Тимо Вернер и Лерой Сане.
В других матчах группы J Румыния обыграла Исландию (2:0), а Македония сыграла вничью с Арменией (0:0).
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа J
Лихтенштейн — Германия — 0:2 (0:1)
Голы: Вернер, 41 (0:1). Сане, 77 (0:2).
Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Малин (Сейхан Йилдиз, 83), Геппель, Хофер, Хаслер, С.Вольфингер (Коллманн, 83), Зеле (Ф.Вольфингер, 61), Н.Фрик (Кардесоглу, 71), Фроммельт, Я.Фрик (Грюненфельдер, 72).
Германия: Лено, Зюле, Гозенс, Керер, Баку (Гнабри, 60), Гюндоган (Горецка, 73), Сане, Киммих (Вирц, 82), Мусиала (Хофманн, 60), Вернер, Хаверц (Ройс, 60).
Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).
2 сентября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю