Энцо Фернандес о победе над Мексикой: «Сбылась моя мечта забить гол на чемпионате мира»

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес подвел итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против Мексики (2:0).

«В детстве я всегда мечтал играть в этой футболке, и сегодня сбылась моя мечта забить гол на чемпионате мира. Я очень рад сегодняшней победе, эта команда ее заслужила. Для всех болельщиков Аргентины, которые пришли поддержать нас, и для всех тех, кто поддерживает нас дома — эта победа принадлежит им. Эта команда представит аргентинцев наилучшим образом. Мы хотим одержать еще одну победу, что очень важно для нас», — приводит слова Фернандеса пресс-служба сборной Аргентины.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.