Появилось фото, как сборная Кореи, обнявшись, смотрит концовку матча Гана — Уругвай по телефону

Сборная Кореи победила команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 2:1.

Корейцы забили решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Паулу Бенту.

Так как игра Кореи и Португалии закончилась по времени раньше, чем матч Уругвая и Ганы, то все корейские футболисты остались на поле, ожидая финального свистка в параллельной встрече, от результата которой зависело из попадание в плей-офф.

Болельщики и футболисты следили за последними минутами важного матча на планшетах.

Корейские болельщики на стадионе.

Игроки сборной Кореи.

Уругвай выиграл со счетом 2:0, но по дополнительным показателям все же уступил Корее место в 1/8 финала.