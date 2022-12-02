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Сегодня, 20:10

Появилось фото, как сборная Кореи, обнявшись, смотрит концовку матча Гана — Уругвай по телефону

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты сборной Кореи.
Фото Reuters
Паулу Бенту.
Игроки сборной Кореи.
Игроки сборной Кореи.
Корейские болельщики на стадионе.
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Сборная Кореи победила команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 2:1.

Корейцы забили решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Паулу Бенту.
Паулу Бенту.

Так как игра Кореи и Португалии закончилась по времени раньше, чем матч Уругвая и Ганы, то все корейские футболисты остались на поле, ожидая финального свистка в параллельной встрече, от результата которой зависело из попадание в плей-офф.

Болельщики и футболисты следили за последними минутами важного матча на планшетах.

Корейские болельщики на стадионе.
Корейские болельщики на стадионе.
Игроки сборной Кореи.
Игроки сборной Кореи.

Уругвай выиграл со счетом 2:0, но по дополнительным показателям все же уступил Корее место в 1/8 финала.

Игроки сборной Кореи.
Игроки сборной Кореи.
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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