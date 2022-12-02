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Ван дер Варт: «Зюле — это немецкий Магуайр»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал защитника Германии Никласа Зюле, после его выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Германия испытывает явные проблемы с защитной линией. Никлас Зюле, к примеру, не является игроком мирового класса. Зюле — это немецкий Гарри Магуайр», — цитирует ван дер Варта sport1.de

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Германии по итогам групповой стадии покинула мировое первенство. В последнем матче немцы переиграли сборную Коста-Рики (4:2), но уступили Испании второе место по разнице мячей.

Никлас Зюле
Рафаэл ван дер Варт
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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