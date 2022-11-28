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Сегодня, 13:12

Даса — об игре Месси на ЧМ-2022: «Это что-то за гранью!»

Эли Даса назвал игрока, за которого болеет на ЧМ-2022 в Катаре
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» назвал игрока, за которого болеет на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— За кого ты переживаешь на мундиале?

— Месси! Матч с Саудовской Аравией? Они выглядели очень хорошо. Никто не думал, что Аргентина проиграет. Но приятно видеть, что футбол развивается. Команды становятся лучше.

— Видел матч Аргентины с Мексикой?

— Конечно! Этот гол... Я был просто в шоке. Это что-то за гранью.

— Есть ли у тебя пример правого защитника, которому ты стараешься подражать?

— У меня нет какого-то примера. Я стараюсь держать разум открытым. Но самый лучший — Дани Алвес!

Сборная Аргентины, которая сейчас находится на втором месте в группе С (3 очка), встретится с лидирующей Польшей (4 очка) 30 ноября. Начало — в 22:00 (мск).

Лионель Месси
Эли Даса
Сборная Аргентины по футболу
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