Даса — об игре Месси на ЧМ-2022: «Это что-то за гранью!»
Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» назвал игрока, за которого болеет на чемпионате мира-2022 в Катаре.
— За кого ты переживаешь на мундиале?
— Месси! Матч с Саудовской Аравией? Они выглядели очень хорошо. Никто не думал, что Аргентина проиграет. Но приятно видеть, что футбол развивается. Команды становятся лучше.
— Видел матч Аргентины с Мексикой?
— Конечно! Этот гол... Я был просто в шоке. Это что-то за гранью.
— Есть ли у тебя пример правого защитника, которому ты стараешься подражать?
— У меня нет какого-то примера. Я стараюсь держать разум открытым. Но самый лучший — Дани Алвес!
Сборная Аргентины, которая сейчас находится на втором месте в группе С (3 очка), встретится с лидирующей Польшей (4 очка) 30 ноября. Начало — в 22:00 (мск).